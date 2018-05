Fontana incontra Sala per fare punto su Città Metropolitana

Milano, 9 mag. - Incontro questa mattina a Palazzo Lombardia tra il presidente Attilio Fontana e il sindaco Giuseppe Sala per fare il punto sulla Città metropolitana. Il presidente della Regione ha definito "utile e positiva" questa prima riunione, mirata ad aprire un percorso che proseguirà nel tempo con incontri periodici. "Abbiamo iniziato a confrontarci - ha aggiunto Fontana - sui temi del lavoro, delle infrastrutture e del trasporto disabili. Sono state gettate le basi per affrontare queste tematiche con la piena volontà di collaborare per migliorare la qualità della vita dei cittadini". All'incontro di oggi erano presenti anche l'assessore al Bilancio, e il vice sindaco della Città Metropolitana, Arianna Censi.

Il presidente della Regione e il sindaco hanno già fissato un nuovo appuntamento per lunedì, sempre a Palazzo Lombardia, per condividere un'agenda che affronti le situazioni che riguardano la collaborazione tra Regione e Comune di Milano.