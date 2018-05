Roma, 9 mag. - Parlamentari di Fi riuniti per fare il punto sulla situazione legata alla formazione del giorno. In corso l'incontro al Senato, con la presidente del gruppo Anna Maria Bernini che ha aggiornato i senatori sul confronto in corso tra M5s e centrodestra per arrivare a una proposta di governo. A breve si riuniranno anche i deputati presieduti da Mariastella Gelmini.