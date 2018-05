Da Cina-Giappone-Sudcorea appello per denuclearizzazione Corea -3

Roma, 9 mag. - Il premier giapponese Abe ha, dal canto suo, lanciato un appello ad "azioni concrete da parte della Corea del Nord" verso una "denuclearizzazione completa della Penisola coreana e la pace e la stabilità nell'Asia nordorientale. Il Giappone, finora, è stato l'attore più scettico rispetto alla disgelo in corso nella Penisola coreana. Abe, oggi, ha detto che "se le questioni dei rapimenti e dei programmi nucleare e missilistico saranno nel loro insieme risolti e se la Corea del Nord seguirà un buion cammino, abbiamo come obiettivi una normalizzazione dei rapporti".

Parlando di"rapimenti", Abe fa riferimento ai sequestri di cittadini giapponesi avvenuti negli anni 1970-80 da parte di agenti nordcoreani in Giappone e in Europa, episodi questi sui quali la Corea del Nord non ha ancora dato risposte esaustive e che rappresentano per l'opinione pubblica giapponese un tema importante e per Abe un cavallo di battaglia politico.

(Con fonte Afp)