Parliamo con le api, l'11 e 12 maggio "Bee Inspired, Bee Rome"

Roma, 9 mag. - In vista della Giornata Mondiale delle Api, il prossimo 20 maggio, l'Istituto Svizzero organizza un evento di due giorni per il pubblico romano: un momento di dialogo sulla fragile coesistenza dell`essere umano e delle api. L'evento - nella prestigiosa sede di Villa Maraini in via Ludovisi 48 a Roma - nasce da una proposta dell`artista Nives Widauer.

Durante il primo giorno - venerdì 11 maggio - è prevista una conferenza multidisciplinare che ha l`intento di unire una prospettiva tipicamente scientifica con l`espressione artistica. Ci saranno interventi provenienti da diversi campi di studio e ricerca, tra cui la biologia, l`ecologia, la storia, la letteratura e l`arte, che non solo metteranno in luce quanto le api e il miele sono integrati nel pensiero e nella pratica umana, ma evidenzieranno anche l`importanza degli impollinatori nel sostentamento umano.

Tenendo questo a mente, la seconda giornata - sabato 12 maggio - invita le persone interessate a un pomeriggio pieno di attività con riferimento al mondo delle api. Dimostrazioni di apicoltori, degustazioni di miele, visite guidate, proiezioni di film e attività per bambini vogliono sensibilizzare su questa specie in via di estinzione, dimostrando allo stesso tempo il valore delle api nella nostra società.