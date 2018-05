Piazza Affari amplia il rialzo, Ftse Mib +1,07%

Milano, 9 mag. - Dopo il calo della vigilia legato all'evolversi dello scenario politico, Piazza Affari prosegue oggi in positivo la seduta, ampliando il rialzo. Intorno alle 13.30 l'indice Ftse Mib risultava in progresso del +1,07%, mentre l'All Share guadagnava lo 0,97%. Lo spread tra i rendimenti di Btp E Bund decennali viaggia in area 127 punti base.

Tra le blue chip svettano i progressi di Bper (+6,87%), Saipem (+4,24%), Leonardo (+4,12%), Ubi (+3,48%), Banco Bpm (+3%), Eni (+2,46%), UniCredit (+2,37%). In sensibile calo Italgas (-0,93%), Pirelli (-0,88%), Telecom (-0,83%).