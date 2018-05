Pompeo in Nordcorea: prima avversari, ora speriamo di collaborare

New York, 9 mag. - Gli Stati Uniti sperano di lavorare insieme alla Corea del Nord per risolvere la questione nucleare. Lo ha detto il segretario di Stato, Mike Pompeo, arrivato a Pyongyang, a un funzionario nordcoreano, il generale Kim Yong Chol. Pompeo ha definito il suo ospite un "grande partner" per la preparazione del primo summit tra il presidente Donald Trump e il leader Kim Jong-un, che si dovrebbe tenere nelle prossime settimane.

"Per decenni, siamo stati avversari" ha detto Pompeo, secondo quanto riferito dal dipartimento di Stato. "Speriamo di poter lavorare insieme per risolvere questo conflitto, eliminare le minacce per il mondo e fare in modo che il vostro Paese abbia tutte le opportunità che la vostra gente merita ampiamente". Il generale Kim, da parte sua, ha detto di avere "grandi aspettative" sulla possibilità che gli Stati Uniti possano avere "un ruolo molto importante per instaurare la pace nella penisola coreana".

Non è chiaro, scrive il Wall Street Journal, se Pompeo incontrerà anche il leader Kim Jong-un durante la sua visita a Pyongyang; i due si sono già visti recentemente, quando Pompeo era ancora il direttore della Cia.