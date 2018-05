Def, Upb: rischio manovra-bis fino a 0,3% Pil

Roma, 9 mag. - "A fronte di un aggiustamento richiesto di 0,3 punti percentuali, le stime del Def 2018 mostrano un miglioramento del saldo strutturale pari a solo 0,1 punti di Pil. Nonostante la flessibilità concessa, si evidenzierebbe quindi un rischio di deviazione di -0,2 punti di Pil che, dovrebbe comportare la necessità di una manovra aggiuntiva di 0,2 punti di Pil a valere sul 2018". E' quanto si legge in un documento dell'Upb consegnato in occasione di un'audizione del presidente Giuseppe Pisauro sul Def. Inoltre, aggiunge, "in assenza di una manovra aggiuntiva, anche nel 2018 in media biennale vi sarebbe il rischio di una deviazione pari a circa -0,3 punti di Pil, al limite della significatività".

Inoltre, prosegue il testo, "secondo le stime più recenti della Commissione europea non vi sarebbe nessun aggiustamento strutturale nel 2018, evidenziando quindi il rischio di una deviazione pari a -0,3 punti percentuali, maggiore di quanto precedentemente stimato".

Per quanto concerne il 2019, la variazione programmata del saldo strutturale è pari a 0,6 punti di Pil, uguale all`aggiustamento richiesto. In termini annuali, sostiene l'Upb, l`aggiustamento sarebbe quindi pienamente in linea con le regole di bilancio. In termini biennali, invece, vi sarebbe un rischio di deviazione pari a circa -0,1 punti di Pil, quindi non significativa.