Ambiente, l'isola vergine della Georgia del Sud salvata dai ratti

Roma, 9 mag. - La battaglia è durata quasi un decennio ed è costata oltre dieci milioni di sterline, ma alla fine si è conclusa con una vittoria definitiva: degli uomini sui ratti. Il campo di battaglia è stato quello della Georgia del sud, una piccola isola britannica situata all'estremità meridionale dell'Oceano Atlantico, a metà strada tra l'Argentina e l'Antartide.

Oggi, la fondazione che ha guidato il progetto per annientare i "roditori invasivi", sbarcati su quell'isola vergine ai tempi delle grandi esplorazioni di James Cook nel XVIII secolo, ha annunciato la fine delle operazioni, volte innanzitutto a salvaguardare gli uccelli, alcuni rari e in via d'estinzione, le cui uova erano il bottino preferito dei ratti.

"La South Georgia Heritage Foundation è lieta di annunciare che il suo progetto di ripristino dell'habitat è terminato con successo e che i roditori sono stati sradicati dall'isola", ha detto Mike Richardson, presidente della commissione responsabile del progetto.

Dopo diverse fasi di eliminazione dei ratti, sono stati installati 4.600 dispositivi per rilevarne la presenza, mentre dei gruppi di esperti, accompagnati da cani da caccia, hanno pattugliato metro per metro e percorso più di 1.600 chilometri, per garantirne l'eliminazione.

Secondo la fondazione, la fauna locale "non è altro che l'ombra di ciò che era" all'epoca, decimata proprio da questi roditori invasori, che soprattutto su alcune specie, hanno avuto un "effetto devastante": in particolare sul passero antartico (Anthus antarcticus), un piccolo uccello canoro con piume chiare striate di marrone, e l'anatra dalla coda a punta della Georgia del Sud (Anas georgica). (fonte afp)