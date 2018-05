Verso un disgelo, premier Giappone Shinzo Abe invitato in Cina -3

Roma, 9 mag. - Progetti per visite reciproche tra Abe e Xi sono in via di elaborazione da tempo, ma l'invito di Li rappresenta il promo segnale formale. "Come ha detto ora il primo ministro Abe, sono d'accordo con lui, una visita ufficiale in un momento appropriata è necessaria", ha affermaqto Li Keqiang.

La seconda e la terza economia del mondo hanno relazioni difficili su diversi fronti. Hanno una questione territoriale aperta, relativa alle isole Senkaku (Diaoyu in mandarino) nel Mar cinese meridionale. Sono anche in posizioni diveser riguardo la questione nordcoreana: Pechino è alleata di Pyongyang, che vede in Tokyo il suo primo nemico.

