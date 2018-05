Verso un disgelo, premier Giappone Shinzo Abe invitato in Cina -2

Roma, 9 mag. - "Nel momento in cui segniamo il 40mo anniversario del trattato di pace e amicizia tra Giappone e Cina, intendo costruire una relazione in cui i leader possano visitarsi facilmente l'un l'altro", ha detto Abe dopo aver parlato con Li. "Il premier Li - ha aggiunto - mi ha offerto un invito a visitare la Cina. Ho espresso la mia gratitudine e ho gli ho detto che farò una visita in Cina in un momento appropriato".

Abe ha visitato la Cina per summit regionali negli ultimi anni, avendo colloqui a margine delle riunioni Apec con il presidente Xi Jinping. Ma l'ultima visita ufficiale di un premier giapponese a Pechino risale al 2011, quando l'allora premier Yoshihiko Noda incontrò l'allora presidente Hu Jintao. Poi le relazioni tra i due paesi si sono deteriorate nel 2012.

