Def,Gualaccini(Cnel): priorità sono poveri, Sud, giovani, famiglia

Roma, 9 mag. - Nell'audizione sul Documento di economia e finanza 2018 presso le Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, il CNEL ha espresso, sottolinea il Vice Presidente Gualaccini, tra i tanti problemi del nostro Paese, quattro priorità: emergenza povertà; emergenza Mezzogiorno; emergenza lavoro giovanile ed emergenza famiglia.

Queste - si legge in un comunicato del Cnel - sono le priorità da affrontare per permettere all'Italia di rialzarsi tutta insieme e alla politica di recuperare credibilità rendendosi attenta ai bisogni del nostro popolo. Il CNEL, continua Gualaccini, offre alle parti politiche la sua sede istituzionale e la sua esperienza per affrontare al meglio tali emergenze.