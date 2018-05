Iran, Eliseo: europei faranno di tutto per proteggere loro società

Parigi, 9 mag. - I governi europei "faranno di tutto" per proteggere gli interessi della loro società che lavorano in Iran e che ora potrebbero essere esposte a nuove sanzioni Usa. Lo ha detto un funzionario della presidenza francese che intende restare anonimo. A seguito della decisione del presidente Usa Donald Trump di ritirare gli Usa dall'intesa del 2015 sul nucleare iraniano e di reimporre sanzioni su Teheran, i governi europei "faranno di tutto per proteggere gli interessi" delle loro società, ha detto la fonte.

Diplomatici francesi hanno detto che la decisione di Trump, annunciata in una breve dichiarazione ieri sera, era attesa, nonostante gli sforzi del collega francese Emmanuel Macron per far cambiare idea al leader Usa. "Naturalmente questa decisione preoccupa, ci sono tensioni" ha detto una seconda fonte. "Sarà difficile mantenere questo accordo in queste condizioni ma faremo di tutto per proteggere il quadro multilaterale".