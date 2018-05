M5S: Istat sancisce flop dei governi Pd, allarme povertà assoluta -2

Roma, 9 mag. - "D'altronde - dicono i 5 stelle del Senato - non esiste crescita stabile e di qualità se le disuguaglianze continuano ad aggravarsi - aggiungono - Istat conferma l'allargamento del gap tra ricchi e poveri, così come lancia un allarme sull'andamento in decelerazione del Pil. Non potrebbe essere altrimenti con 1,1 milioni di famiglie in cui tutti i componenti in attività sono in cerca di occupazione: un problema che per oltre la metà dei casi riguarda il Meridione, area d'Italia particolarmente fiaccata dalla sfiducia delle imprese, dalla desertificazione socio-culturale, dagli effetti nefasti dell'ultima riforma universitaria e dagli scarsi impegni per l'adeguamento infrastrutturale".

"D'altra parte Bankitalia - si legge ancora nella nota - conferma che senza la ripresa degli investimenti pubblici, in forte calo da quando è iniziata la crisi, il Paese non può risollevarsi davvero. Inoltre il debito italiano è aumentato di 30 punti tra il 2007 e il 2014, a dimostrazione che le politiche di austerity hanno soltanto allargato e non sanato la piaga".

"Serve quanto prima un governo che sappia davvero contrastare la povertà, appianare le disuguaglianze e rilanciare la spesa in conto capitale, come auspicato pure da Via Nazionale, così da creare occupazione stabile e di qualità", conclude il com8unciato del gruppo M5S al Senato.