M5S: Istat sancisce flop dei governi Pd, allarme povertà assoluta

Roma, 9 mag. - "L'Istat sancisce il fallimento delle politiche economiche degli ultimi governi". E' quanto si legge in una nota del gruppo del Movimento 5 stelle al Senato, a proposito delle audizioni odierne sul Def 2018. "Mentre la povertà assoluta è ormai un'emergenza - prosegue il comunicato - che riguarda 5 milioni di italiani e 1,8 milioni di famiglie, le fanfare degli esecutivi del Pd sulla ripresa dell'occupazione non possono più occultare la realtà dei fatti: cresce soltanto il lavoro precario, crolla il numero di ore lavorate, si allarga la platea di chi è impiegato settimanalmente meno di 36 ore e si assiste al boom dei part-time involontari o dei contratti in somministrazione".

Secondo il M5S si tratta della "prova provata che i miglioramenti statistici sono fittizi e che il Jobs act ha fallito, arriva infine dal fatto che il trend occupazionale non riesce a riaccendere la dinamica stagnante dei prezzi, quel poco di inflazione 'buona' di cui avremmo tanto bisogno". (Segue)