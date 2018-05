Rcs rivede l'utile nel I trimestre dopo 10 anni, a 6 mln euro -2

Milano, 9 mag. - Su base omogenea - escludendo dal confronto con i dati del primo trimestre 2017 gli effetti derivanti dall`adozione del nuovo principio contabile Ifr 15 (+8,4 mln) ed eventi disomogenei quali la cessazione di alcuni contratti di raccolta pubblicitaria per conto di editori terzi (-1,3 milioni) - i ricavi evidenzierebbero un decremento complessivo di 4,2 milioni rispetto al primo trimestre 2017 (-2%).

In particolare, i ricavi pubblicitari sono scesi nel trimestre a 84 milioni da 92,8 milioni del pari periodo 2017, con una sostanziale stabilità su base omogenea(-1%). I ricavi editoriali sono saliti a 106 milioni da 86,1 milioni (-5 mln su base omogenea, "principalmente per il calo dei mercati di riferimento sia in Italia sia in Spagna che ha comportato la flessione delle diffusioni cartacee dei quotidiani").

A livello diffusionale, informa la società, "si confermano le leadership nei rispettivi segmenti di riferimento dei quotidiani Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Marca ed Expansión, mentre El Mundo conferma la seconda posizione tra i generalisti spagnoli nel mercato edicola". Crescono poi gli indicatori di performance digitali dei siti dei quotidiani del gruppo e si segnala "un incremento dell`11% delle offerte digitali a pagamento di Corriere, che raggiunge i 78mila abbonati paganti tra digital edition e membership e m-site".