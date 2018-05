Governo, Vaccarino(CNA): stop aumenti Iva scelta da ponderare

Roma, 9 mag. - La sterilizzazione degli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia "è una scelta che va attentamente ponderata nell`ambito della prossima Legge di Bilancio". Lo ha dichiarato il presidente nazionale della CNA, Daniele Vaccarino, a margine dell`assemblea annuale di Rete Imprese Italia.

"Siamo ben consapevoli che un aumento dell`Iva, in questa fase, avrebbe effetti depressivi sulla crescita del Pil e, in particolare, su quella dei consumi - ha detto - tuttavia la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, necessaria per scongiurare l`aumento delle aliquote Iva, rappresenterebbe una soluzione costosa e temporanea a causa del permanente squilibrio dei conti pubblici italiani. La loro disattivazione richiederebbe, infatti, il recupero di risorse alternative provenienti da maggiori entrate e da minori spese. E` quindi una scelta che va attentamente ponderata nell`ambito della prossima Legge di Bilancio".