Def, Upb: da shock protezionistico minor crescita 0,5% in... -2

Roma, 9 mag. - Nell`insieme, sottolinea l'Upb, gli effetti di uno shock protezionistico, che coinvolgesse anche fiducia degli operatori e tenuta dei mercati finanziari, sarebbero "rilevanti" per la crescita italiana.

Nelle stime Upb, l`effetto di impatto è più ampio rispetto alle valutazioni riportate nel Def (-0,5 per cento, contro -0,3 per cento nelle ipotesi Def); al contrario, gli effetti cumulati alla fine del periodo di simulazione appaiono relativamente più contenuti rispetto a quelli stimati nella simulazione del Def (l`effetto cumulato di minore crescita nel 2021 è nelle stime Upb presentate pari a -0,6 per cento, contro -0,8 nelle ipotesi Def).