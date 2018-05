Roma, 9 mag. - "'Voto a luglio consegna della vittoria ai 5 stelle' secondo Biancofiore (FI). Perché, a suo dire, al sud i cittadini andrebbero a votare visto che non possono permettersi di andare in vacanza. Ancora un'offesa gratuita per i meridionali. Ascoltate". Carlo Sibilia, esponente del M5s replica così all'esponente azzurra pubblicando il video della trasmissione in cui sosteneva questa tesi.