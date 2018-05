Def, Upb: da shock protezionistico minor crescita 0,5% in 2018

Roma, 9 mag. - L`impatto complessivo dello shock protezionistico sull`economia italiana, misurato attraverso il Pil in volume, è stimato in una minore crescita rispetto allo scenario base pari a 0,5 per cento nel 2018, che diventa più marcata nel 2019-2020 (l`effetto cumulato al 2020 è pari a -0,7 per cento). E' la previsione dell'Upb contenuta in un documento diffuso in occasione di un'audizione del presidente Giuseppe Pisauro sul Def nelle commissioni speciali di Camera e Senato.

Il rallentamento, si legge, risente dell`indebolimento della domanda mondiale (il Pil scende per effetto della contrazione del commercio mondiale cumulativamente di 0,6 punti nel 2020), a cui si affiancano gli effetti di freno connessi all`apprezzamento del cambio in particolare nel primo e nel secondo anno".