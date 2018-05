Rcs: confermati i target per il 2018

Milano, 9 mag. - il gruppo Rcs MediaGroup conferma i target per il 2018. Lo si legge nel comunicato sui conti del primo trimestre dell'anno. "In considerazione delle azioni già messe in atto e di quelle previste per il mantenimento e lo sviluppo dei ricavi come per il continuo perseguimento dell`efficienza operativa, nonché dei positivi risultati del primo trimestre, in assenza di eventi al momento non prevedibili, il gruppo conferma di considerare conseguibile nel 2018 una crescita del margine operativo lordo e dei flussi di cassa della gestione corrente rispetto all`esercizio 2017, tale da consentire di ridurre l`indebitamento finanziario a fine 2018 al di sotto di 200 milioni di euro", scrive la società a proposito dell'evoluzione prevedibile della gestione.

"L`evoluzione della situazione generale dell`economia e dei settori di riferimento - aggiunge - potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi".