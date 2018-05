Moro, Mattarella: inverosimili neutralità tra Stato e terroristi

Roma, 9 mag. - Durante il periodo del terrorismo "non tutti, anche nelle elite del paese compresero il pericolo e qualcuno evocò inverosimili neutralità tra lo Stato democratico e i terroristi". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando al Quirinale il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo, data in cui ricorre non a caso il giorno dell'omicidio di Aldo Moro, "una scelta carica di significato" perchè quel rapimento e "lo spietato sterminio degli uomini che lo scortavano, rappresentanto indubbiamente il punto più emblematico di quell'attacco allo Stato che mirava a travolgere l'ordine costituzionale".

"Il nostro Paese è stato insanguinato, dalla fine degli anni Sessanta, da aggressioni terroristiche di differente matrice - ha detto il capo dello Stato in un altro passaggio del suo discorso -, da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da degenerazioni ideologiche, persino da contiguità e intrecci tra organizzazioni criminali e bande armate".