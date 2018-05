Def, Upb: verso decelerazione Pil, stima 2018 scende a +1,4% -2

Roma, 9 mag. - La correzione a ribasso delle previsioni di crescita, ha spiegato, "riflette principalmente una dinamica più contenuta dei consumi privati, penalizzati dall`erosione del potere d`acquisto indotta dal più elevato prezzo del petrolio".

I cambiamenti apportati alla previsione di crescita, ha sottolineato, "interessano principalmente il 2018. Per gli anni successivi, l`aggiornamento del quadro Upb mantiene fondamentalmente il profilo di decelerazione nel 2019 e 2020 e di relativa stabilizzazione nel 2021 che caratterizzava lo scenario di marzo e su cui incidono l`aumento dell`Iva nel prossimo biennio e il graduale rallentamento del contesto mondiale. Ciò implica che la dinamica del Pil si abbassi, rispetto alla previsione di marzo, di un decimo di punto percentuale in ciascun anno del periodo 2019-2021, attestandosi all`1,2 per cento nel 2019 e all`1,1 per cento nel 2020 e 2021".

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, ha proseguito il presidente dell'Upb, "l`evoluzione dell`occupazione (unità standard) risente della revisione al ribasso delle prospettive di sviluppo dell`economia (crescendo di un decimo in meno rispetto al quadro di marzo). I riflessi sull`occupazione in termini di 'teste' e sull`offerta di lavoro sono più attenuati, il tasso di disoccupazione si mantiene sostanzialmente invariato rispetto alla stima di marzo".