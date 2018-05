Casini: Mattarella ineccepibile, non poteva incaricare Salvini

Roma, 9 mag. - "Salvini insiste nell'avanzare una tesi insostenibile e cioè che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrebbe dovuto dargli l'incarico in presenza di nessuna garanzia in ordine alla possibilità di avere la maggioranza in Parlamento. Capisco tutto, capisco le legittime polemiche politiche, ma una persona intelligente come Salvini dovrebbe mantenere un minimo di civiltà istituzionale. Lui sa bene che Mattarella non avrebbe potuto dargli l'incarico e se l'avesse fatto avrebbe mancato nei confronti della maggioranza del Parlamento. Se poi le condizioni politiche cambiassero... allora sarebbe un altro discorso. Ma finora l'atteggiamento del Quirinale è stato ineccepibile". Lo dice Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera dei Deputati.