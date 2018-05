Parisi: governo del presidente, legge elettorale e voto

Roma, 9 mag. - "Non vedo la possibilità di far nascere un governo politico. Credo che non sia giusto che una componente fondamentale del centrodestra (Forza Italia, ndr) venga messa da parte per volontà dei grillini. Sarebbe la fine del centrodestra, sarebbe la resa incondizionata ai 5s. Mi sembra che i partiti abbiano avuto molto tempo per cercare delle soluzioni, ma è impossibile costruire maggioranze con veti incrociati. Spero che prevalga il senso di responsabilità per il sostegno ad un governo del Presidente che porti il Paese alle elezioni con una legge nuova: o con un premio alla coalizione o con un sistema proporzionale puro". Lo dice in una intervista a 'Libero' il segretario di Energie per l`Italia, Stefano Parisi.

"Nel sistema proporzionale non esistono vincitori e vinti - continua Parisi - Credo che il centrodestra non debba allearsi per nessun motivo con il M5s: il partito dei magistrati politicizzati, dell`invidia sociale, della spesa pubblica, del blocco degli investimenti. Il centrodestra è una forza politica democratica". E sul governo del Presidente precisa che Mattarella "non aveva scelta. Non poteva dare mandato al centrodestra senza che avesse una maggioranza, avrebbe indebolito ancora di più il quadro istituzionale". Per il segretario di Energie per l'Italia non sarà una rivincita dei tecnici, "abbiamo bisogno di una guida politica. Serve il tempo necessario per approvare una nuova legge elettorale, che eviti l`ingovernabilità e ridia ai cittadini il potere di scegliere le persone da mandare in Parlamento", conclude Parisi.