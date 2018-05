Esso, ok a cessione depositi e raffineria di Augusta a Sonatrach -2

Roma, 9 mag. - Sonatrach "è estremamente orgogliosa di effettuare in Italia, in particolare ad Augusta, il suo primo investimento internazionale nel settore della raffinazione", ha affermato il presidente e ceo Abdelmoumen Ould Kaddour. "Ci impegniamo a mantenere i livelli occupazionali, la continuità gestionale, l'eccellenza operativa e gli elevati standard in materia di salute, sicurezza e ambiente. Il nostro obiettivo è una presenza di lungo termine, nell`ottica della sicurezza e dell`impegno per un dialogo costruttivo con la forza lavoro, le autorità e le comunità".

Esso Italiana "collaborerà con Sonatrach per assicurare una gestione attenta della transizione, con particolare riferimento al personale, alla sicurezza, alle relazioni con le comunità locali e alla tutela dell`ambiente. Nel corso della transizione la Esso Italiana continuerà ad assicurare una costante attenzione alla sicurezza e all'efficienza delle operazioni, e a garantire il rispetto degli impegni assunti con le autorità".

Il perfezionamento del trasferimento del ramo d`azienda è subordinato a una serie di condizioni e vincoli di legge applicabili, inclusi il completamento del processo di Informazione e Consultazione con le rappresentanze sindacali e l`approvazione della competente Autorità Antitrust. La cessione è prevista entro la fine del 2018.

In accordo con la normativa vigente in materia di cessione di ramo d`azienda, è previsto che il contratto di impiego di circa 660 dipendenti della Esso Italiana venga trasferito all`acquirente.