Biancofiore (Fi): bene caduta veti di Di Maio su Berlusconi

Roma, 9 mag. - "Molto significative ai fini del nascente governo le doppie affermazioni Di Maio su Berlusconi, che arrivano l'indomani del definitivo fermo diniego di Forza Italia ad appoggi esterni o passi di lato. Un segnale di distensione serio che riconosce che Berlusconi democraticamente non ha mai fatto liste di proscrizione nei confronti dei 5 stelle e che non ha responsabilità nello stallo istituzionale che dura da oltre 65 giorni, oltre alla legittimazione del programma comune del centro destra unito". Lo afferma Michaela Biancofiore, parlamentare di Fi e coordinatore regionale del Trentino Alto Adige.

"Mi sembra - aggiunge - si sia finalmente ad un passo dalla formazione del governo scelto dai cittadini nelle urne il 4 marzo, ovvero centrodestra unito-5 stelle visto che non credo che il problema di Berlusconi sia la foto opportunity con Di Maio. Ora chiedo a Di Maio, anche se credo di conoscere la risposta da tempo e di averlo detto urbi et orbi, qual è la vera conditio sine qua non per un patto con l'intero centro destra? Sono certa che il Presidente Berlusconi stia apprezzando il disgelo offerto dalle parole di Di Maio e che solo lui possa realizzare il sogno mai celato dei 5 stelle".