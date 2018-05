Roma, 9 mag. - "M5s e centrodestra si stanno per assumere una responsabilità enorme. Ricordino Di Maio e Salvini che chi provoca elezioni anticipate finisce per pagarle pesantemente con il voto. Sono simili in tutto, anche nella totale incapacità che stanno dimostrando in queste ore". Lo afferma il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.