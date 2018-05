Fico: Moro statista dal grande spessore morale e intellettuale

Roma, 9 mag. - "Sono trascorsi quarant`anni da quel terribile 9 maggio 1978, il giorno in cui il cadavere di Aldo Moro venne ritrovato in via Caetani a Roma, poco meno di due mesi dopo il suo rapimento. Sulla vicenda esiste una verità giudiziaria complessa che, come è stato riconosciuto da più parti, presenta molte zone d`ombra e uno sfondo fatto di responsabilità multiple, ancora oggi non del tutto chiarite. Esiste poi una verità politica, legata al suo ruolo di statista e al suo spessore morale e intellettuale che hanno cambiato la storia del nostro Paese. Esiste, quindi, una verità personale, che appartiene ad Aldo Moro così come a tutte le vittime del terrorismo e ai loro familiari: la sfera degli affetti, i progetti di vita, i pensieri e le speranze più intime, tutta quella parte di vissuto che è stata inesorabilmente spazzata via". Lo sottolinea il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del Giorno della memoria istituito per ricordare Aldo Moro e tutte le vittime del terrorismo.

"Il terrorismo - ha proseguito - è una pagina dolorosa della storia del nostro Paese sulla quale dobbiamo continuare a riflettere. Una pagina che è un monito costante sui rischi cui può essere esposta una democrazia, anche solida, laddove riescano a farsi spazio ideologie perverse e distruttive che fanno della violenza il proprio strumento. Il terrorismo ha assunto nel mondo forme e obiettivi diversi, tutti con la cifra di violenza e di sopraffazione, come ci ricordano le migliaia di attentati terroristici che si verificano ogni anno".

"L`antidoto a queste sfide complesse - ha evidenziato Fico - non è la sola repressione, ma tutto il perimetro dei principi e dei valori democratici dettati della nostra Costituzione. Questi valori ci danno la forza per tutelare la libertà e la dignità di ogni cittadino. Attraverso la ricerca di un modello sociale che affronti con la massima determinazione il disagio, l`emarginazione, la povertà e le diseguaglianze si creano le condizioni minime per una convivenza pacifica. È infine, attraverso la pratica del dialogo tra i popoli, declinato sul rispetto delle reciproche differenze culturali, storiche e di pensiero, che si possono più efficacemente disinnescare le bombe dell`odio e di un conflitto di civiltà. La ricorrenza odierna può, e deve, aiutarci a ricordare anche tutto questo".