Roma, 9 mag. - "Adesso, dite di voler continuare l'accordo nucleare con i tre paesi europei - ha affermato la guida suprema iraniana ayatollah Ali Khamenei, rivolgendosi nel suo discorso diffuso in tv ai paladini dell'accordo in Iran, come ad esempio il presidente Rohani - ma io non ho fiducia in questi tre paesi (...) Se volete concludere un accordo, allora dovete ottenere delle garanzie concrete, altrimenti domani faranno la stessa cosa che hanno fatto oggi gli Stati uniti". (fonte afp)