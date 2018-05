Infocamere: nessuna violazione del Registro delle imprese

Roma, 9 mag. - "Non ci sono state violazioni né delle procedure né dei sistemi informatici attraverso cui vengono gestite le iscrizioni o modifiche delle caselle PEC annotate nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio" e "nessun dato ufficiale presente nel Registro risulta essere stato alterato". Lo precisa Infocamere in una nota diffusa "in relazione alle notizie apparse sui mezzi di informazione con riferimento alle indagini della Procura della Repubblica di Messina".

Il processo di iscrizione e variazione dell`indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nel Registro Imprese, ricorda Infocamere, consiste in una comunicazione telematica effettuata dal rappresentante legale dell`impresa (o da un suo delegato, sulla base di una procura regolata dalla circolare 3616/c 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico), sottoscritta con firma digitale e inviata alla Camera di Commercio competente per territorio attraverso il sistema della "Comunicazione Unica". La comunicazione di iscrizione o variazione così ricevuta viene poi verificata in Camera di Commercio prima di essere resa pubblica.

InfoCamere "ha fornito le informazioni richieste ai fini dell`indagine" conclude la nota.