Mattarella: terrorismo oggi ha nuove forme, non è Islam nemico

Roma, 9 mag. - "Oggi la minaccia terroristica ha nuove forme e nuove modalità. Non sono meno pericolose di 40 anni fa, colpendo all'improvviso nella società globale e interdipendente. E' il terrorismo internazionale che reca anzitutto il segno del fondamentalismo islamista. Non è l'Islam il nemico ma chi piega la fede religiosa per indurre all'odio e incitare alla guerra tra comunità religiose, tra popoli, tra persone". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime del terrorismo.

Anche in questa stagione perciò, ha osservato il capo dello Stato, "la democrazia può e deve difendersi senza rinunciare ai propri valori, alla propria civiltà, all'idea di persona che fonda i diritti inviolabili".

Secondo Mattarella "saremo più forti se saremo capaci di far crescere la consapevolezza comune e di assumerci la responsabilità che come europei abbiamo di favorire la pace e di costruire un equilibrio migliore nel pianeta".