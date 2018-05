Sorpresa, farmaco per l'osteoporosi funziona contro la calvizie

Roma, 9 mag. - Un farmaco per combattere l'osteoporosi sembra funzionare a meraviglia per stimolare la ricrescita dei capelli. I risultati sono molto incoraggianti, ma sono stati realizzati sui follicoli solo in laboratorio, mentre la sperimentazione sull'uomo non è ancora cominciata. Il nuovo composto sperimentale, WAY-316606, interferisce con un proteina che blocca la crescita dei capelli. Oggi ci sono solo due preparati in commercio contro l'alopecia androgenetica, la classica perdita di capelli maschile: minoxidil e finasteride, entrambi con moderati effetti collaterali ed efficacia molto modesta. L'unica alternativa per i pazienti è il trapianto di capelli.

Nei test messi a punto da un team dell'università di Manchester, in Inghilterra, i follicoli piliferi donati da oltre 40 pazienti che si preparavano a un trapianto di capelli sono stati trattati cone il farmaco per l'osteoporosi per sei giorni. Sono tornati velocemente in fase attiva e i capelli hanno cominciato a spuntare. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista PLOS.