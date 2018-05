Governo, Spi-Cgil: serve responsabilità da parte di tutti

Roma, 9 mag. - "Osserviamo con grande preoccupazione la crisi politica e istituzionale in atto nel nostro paese. Una crisi che rischia di acuirsi ulteriormente qualora i partiti dovessero rifiutare la proposta avanzata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Lo dichiara il Segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti.

"I problemi dei lavoratori e dei pensionati - continua Pedretti - non possono attendere che si consumino gli egocentrismi di questo o di quel leader politico. Serve responsabilità da parte di tutti e serve farsi carico delle urgenze del paese. Si dia per una volta prova di saper guardare all'interesse generale e non solo ai propri tornaconti personali".