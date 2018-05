Def, Bankitalia conferma Pil +1,4% nel 2018, ma rischi da dazi

Roma, 9 mag. - La Banca d'Italia conferma la stima di un aumento del Pil nel 2018 dell'1,4% ma mette in guardia da un aumento dei rischi legati prevalentemente all'inasprirsi delle tensioni commerciali internazionali.

"Nel Bollettino economico della Banca d`Italia pubblicato in gennaio si prevedeva un aumento del prodotto dell`1,4 per cento quest`anno e dell`1,2 sia nel 2019 sia nel 2020 - ha ricordato il vicedirettore di Via Nazionale Luigi Federico Signorini nel corso di un'audizione sul Def alla Camera - continuiamo a ritenere che questo rimanga lo scenario più probabile, è però aumentato il rischio di una minore crescita, anche in relazione all`andamento osservato dell`economia e agli sviluppi nelle relazioni internazionali, come sottolinea anche il Def".

"Gli ultimi indicatori economici - ha aggiunto - sono stati per lo più deludenti nella maggior parte dei principali paesi. L`introduzione di tariffe su alcune importazioni statunitensi sta accrescendo il timore di una accentuazione generalizzata di orientamenti protezionistici".

"L`incertezza sulle prospettive del commercio mondiale potrebbe trasmettersi ai mercati finanziari e alla fiducia delle imprese e delle famiglie, scoraggiando investimenti e consumi. Il nostro paese, che ha una struttura produttiva assai orientata ai mercati esteri, ne risentirebbe", ha concluso.