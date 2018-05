Bnl,clienti potranno avere "Spid" per accedere a servizi online Pa

Roma, 9 mag. - BNL Gruppo BNP Paribas è la prima banca certificata dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) come "Gestore di Identità Pregresse": questo consente ai clienti di BNL ed Hello bank! di ottenere online - in collaborazione con Poste Italiane - le credenziali SPID in modo semplice, gratuito e rapido, con la Banca che si fa garante dell'identità del proprio cliente. Lo rende noto un comunicato della banca.

Il "Sistema Pubblico di Identità Digitale" permette a cittadini e imprese di accedere con una sola chiave di ingresso - da PC, tablet, smartphone - a tutti i servizi online di amministrazioni pubbliche e imprese aderenti. Un'unica password ed un'unica utenza che sostituiscono gli account che il singolo deve altrimenti creare per collegarsi ai siti dei vari Enti Pubblici. Si tratta di quei portali visitati quotidianamente da milioni di persone per varie esigenze come, ad esempio, la dichiarazione dei redditi "precompilata", la situazione previdenziale o contributiva, servizi amministrativi di vario genere.

"Crediamo che una banca, oltre ad essere un attore economico-finanziario, debba saper operare come punto di riferimento anche per le esigenze extra-bancarie, quotidiane e a valore aggiunto, delle persone - ha commentato Marco Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca e Responsabile Divisione Commercial e Private Banking. Siamo particolarmente orgogliosi che BNL sia "Gestore di Identità Pregresse", una certificazione che riconosce la nostra affidabilità e la capacità di abbinare l'attenzione verso i clienti alla forza dell'innovazione e della modernità, convinti che siano questi i driver per essere distintivi e competitivi".

Con BNL, per fare richiesta ed ottenere SPID, bastano una connessione alla Rete e pochi click all'interno del sito bnl.it e hellobank.it o tramite App BNL e Hello bank!; queste ultime già pronte e con aggiornamento ad hoc di imminente rilascio. A pochi giorni dal lancio del servizio sul web, sono già oltre 1.000 i clienti che hanno aderito.