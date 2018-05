Brunetta: mercati finanziari preoccupati per stallo Italia

Roma, 9 mag. - "I mercati finanziari cominciano ad essere seriamente preoccupati per lo stallo istituzionale che si sta verificando in Italia, dopo che tutti i tentativi per formare un nuovo Governo sono falliti e dopo che la proposta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per dare l'incarico ad un primo ministro neutrale sono state respinte sia dal Movimento Cinque Stelle che dalla Lega". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"I Cinque Stelle sembrano ormai intenzionati a sostenere solo lo scenario di nuove elezioni a luglio. Una eventualità che sarebbe senza precedenti, dal momento che mai nella storia della Repubblica italiana una legislazione è durata meno di due anni e mai delle elezioni si sono svolte in pieno periodo estivo. Nelle ultime ore, la preoccupazione principale del presidente Mattarella riguarda la necessità di assicurare un passaggio sicuro in Parlamento della Legge di bilancio per il 2019. In caso contrario, non sarà possibile approvare nuovi investimenti, o confermare aiuti alle imprese come i super-ammortamenti che senza un rinnovo scadranno a fine anno, e l'Italia, che purtroppo è il secondo paese più indebitato d'Europa, potrebbe essere costretta ad affrontare la sessione provvisoria di bilancio. Come ha scritto Marcus Ashworth su Bloomberg una eventualità del genere 'farebbe sembrare la crisi del debito americano come una passeggiata nel parco'. Le elezioni estive avrebbero infatti l'effetto di sconvolgere completamente il calendario legislativo del prossimo autunno, mettendo in discussione il corretto funzionamento della delicata sessione di bilancio che si apre ad ottobre".

"Gli investitori sono stati abbastanza tranquilli fino a questo momento, aspettandosi che una soluzione per scongiurare le elezioni anticipate si trovi, in un modo o nell'altro. Dopo gli ultimi sviluppi, tuttavia, comincia a sorgere nei mercati la preoccupazione che lo Stato possa potenzialmente fermarsi e che il bilancio pubblico possa rimanere sospeso nel limbo, in assenza di un governo legittimato che ne assicuri l'approvazione. Per questi motivi, continuiamo a sostenere l'urgenza di trovare al più presto una soluzione politica alla impasse che si è venuta a creare, dando la possibilità al centrodestra di governare, per scongiurare i potenziali rischi legati allo slittamento del calendario economico autunnale che metterebbe a rischio l'approvazione della Legge di Bilancio nei tempi previsti dalla legge", conclude Brunetta.