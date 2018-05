Def, Bankitalia: ridurre debito in maniera duratura e visibile -2

Roma, 9 mag. - Il rapporto tra debito e prodotto, ha proseguito Signorini, "si riduce anche agendo sul denominatore, cioè stimolando la crescita. Ogni politica che consegua un aumento non transitorio del tasso di crescita aiuta a ridurre, in prospettiva, l`incidenza del debito sul Pil".

"Se si vuole perseguire una ricomposizione del bilancio che privilegi la crescita sembra preferibile, a parità di entrate, contenere la pressione diretta sul reddito derivante dall`impiego dei fattori produttivi (lavoro e capitale); dal lato delle spese, continuare nel contenimento delle erogazioni primarie correnti, cercando spazi per rilanciare gli investimenti pubblici".

Un ruolo centrale per le prospettive dell`economia, secondo il vice direttore generale di Via Nazionale, "può essere svolto dagli investimenti pubblici, in forte calo dal 2010, da selezionare sulla base di rigorose analisi dei costi e dei benefici e da attuare riducendo sprechi e ritardi. Per il loro finanziamento si dovrebbero individuare risorse aggiuntive, anche attraverso l`eliminazione delle spese meno necessarie".