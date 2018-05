Delrio: Pd con governo "di servizio", altri spieghino perchè no

Roma, 9 mag. - "Solo noi con il presidente della Repubblica? Per noi è un onore, sono gli altri che dovranno spiegare perchè no". Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, risponde così ai cronisti a margine della cerimonia al Quirinale per il Giorno della memoria, sull'ipotesi che solo il Pd voti a favore del governo "neutrale" proposto dal capo dello Stato.

"Un esecutivo di servizio serve al paese, non è di parte, non rispondere al presidente della Repubblica è comunque grave - osserva Delrio -. Capisco il fallimento politico dei vincitori, ma si favoriscano le istituzioni. Sulla politica si può scherzare ma un percorso di pochi mesi non fa male a nessuno e sicuramente fa bene al paese".