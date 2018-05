Roma, 9 mag. - "40 anni fa Aldo Moro veniva ucciso dalle Brigate Rosse. Un uomo politico colto e lungimirante che pagò con la vita l'impegno per il dialogo e il rinnovamento della società italiana. Come sarebbe stata l'Italia se non fosse stato ucciso?". Lo afferma Laura Boldrini, parlamentare di Leu.