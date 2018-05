Def, Bankitalia: ridurre debito in maniera duratura e visibile

Roma, 9 mag. - "Collocare in modo credibile il debito pubblico lungo un sentiero di duratura e visibile riduzione è un obiettivo che credo largamente condiviso". Lo ha detto il vice direttore generale della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini nel corso di un'audizione sul Def, sottolineando che "il momento attuale è propizio per due ragioni: la positiva fase congiunturale e il permanere di condizioni finanziarie distese".

Secondo Signorini "la riduzione significativa del debito presuppone il conseguimento e il mantenimento di un ampio avanzo primario di bilancio". Infatti, ha proseguito, "per ridurre davvero il debito pubblico occorre mantenere un avanzo primario di bilancio di dimensioni adeguate per un periodo sufficientemente lungo". Per fornire un ordine di grandezza, Signorini ha quindi ricordato che "con un avanzo primario dell`ordine del 3-4 per cento del Pil il debito si potrebbe ridurre al 100 per cento del prodotto in circa un decennio, sotto certe ipotesi sulla crescita reale, sull`inflazione e sui tassi di interesse".