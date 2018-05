Università Luiss sceglie Intesa Sanpaolo per servizio tesoreria

Roma, 9 mag. - La collaborazione tra Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e Intesa Sanpaolo si rafforza ulteriormente alla luce dell'assegnazione alla Banca del servizio di tesoreria dell'Università. Un nuovo tassello nella consolidata partnership tra le due realtà volta a contribuire alla diffusione della cultura del merito attraverso iniziative a favore degli studenti. Lo rende noto un comunicato. "La gestione della Tesoreria dell`Ateneo al primo istituto bancario italiano rafforza la proficua collaborazione tra la LUISS e Intesa Sanpaolo volta a valorizzare il merito e ad offrire opportunità e nuovi servizi sempre più utili e personalizzati rispetto alle esigenze dei nostri studenti", ha dichiarato il Direttore Generale della LUISS, Giovanni Lo Storto.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo si occuperà di: fornire ed amministrare tutti i servizi dedicati alla gestione degli incassi e dei pagamenti dell`Ateneo con sistemi all`avanguardia sviluppati dall`Università, con lo sguardo volto da sempre al futuro, e supportati da modalità evolute messe a disposizione dalla Banca, come gli incassi di tasse universitarie e servizi agli studenti, gli ordinativi di pagamento informatici con firma digitale, la diversificazione delle modalità di pagamento messe a disposizione degli studenti su una piattaforma e-commerce LUISS; ampliare l`offerta di servizi e finanziamenti a condizioni agevolate per il personale docente e i dipendenti e fornire agli studenti della LUISS prodotti e servizi bancari tesi a soddisfare le loro esigenze.

La LUISS è stata infatti tra i primi atenei in Italia ad aver avviato con Intesa Sanpaolo, dal 2004, il cosiddetto "prestito d'onore", ovvero l'opportunità per i propri studenti di accedere ad un finanziamento flessibile e conveniente, concesso sulla parola senza necessità di alcun tipo di garanzia, per sostenere le spese di formazione. L'attenzione di LUISS e Intesa Sanpaolo nei confronti degli studenti si è inoltre rafforzata con la recente attivazione del nuovo "PerTe Prestito Con Lode", prestito a tasso fisso subordinato al raggiungimento di requisiti di profitto negli studi a cui si è aggiunta l'offerta del "XME Conto", il conto corrente per gli under 30 che consente di fruire di canone azzerato e di effettuare prelievi su altre banche senza costi.

"Favorire l'accesso alla cultura e alla formazione da parte dei giovani è uno degli obiettivi verso cui il nostro Istituto è impegnato da tempo, sia attraverso iniziative dirette che, appunto, collaborando con il mondo universitario - ha spiegato nella nota Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Lazio Sicilia e Sardegna di Intesa Sanpaolo -. "La gestione del servizio di tesoreria per conto della LUISS, ci permetterà di rafforzare ulteriormente il già consolidato rapporto di partnership con questa prestigiosa Università".