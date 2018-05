Def, Bankitalia: paesi molto indebitati esposti rischio liquitidà

Roma, 9 mag. - Fra il 2007 e il 2014 il debito italiano è aumentato di circa 30 punti percentuali del Pil, "l`incremento è stato essenzialmente determinato dalla doppia, profonda recessione di quegli anni". Lo ha affermato il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, sottolineando che "anche se fondamentalmente solvibili, i paesi molto indebitati sono comunque esposti al rischio di crisi di liquidità".

Signorini ha quindi ricordato nel corso di un'audizione sul Def presso le commissioni speciali di Camera e Senato che "già prima della crisi il nostro debito si collocava su livelli considerevoli: nel 2007 era prossimo al 100 per cento, 42 punti percentuali al di sopra della media del resto dell`area dell`euro".

"Dato l`ingente ammontare di titoli da collocare periodicamente sul mercato (dell`ordine di 400 miliardi l`anno nel nostro paese) - ha aggiunto - fluttuazioni nella fiducia degli investitori possono tradursi in sensibili variazioni dei costi di finanziamento. Basti pensare ai momenti più difficili della crisi dell`euro: il differenziale tra il rendimento dei titoli pubblici decennali italiani e quelli tedeschi, che nella prima metà del 2011 era ancora in media pari a 160 punti base, raggiunse quasi 500 punti in media nell`ultimo bimestre di quell`anno".

Il vice direttore di Via Nazionale ha ricordato inoltre che risulta "molto limitato il margine di bilancio per politiche di stabilizzazione macroeconomica, nel caso in cui il ciclo economico peggiori significativamente".