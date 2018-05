Urne chiuse in Malaysia, è sfida tra premier ed ex leader... -3

Kuala Lumpur, 9 mag. - Mahathir ha votato a fianco della moglie nella città settentrionale di Alor Setar, sua città natale, con un'enorme folla che si è messa a salutare. "Mi sento molto bene, sono fiducioso a meno che Najib non imbrogli", ha detto ai giornalisti. Najib, politico di sangue blu e figlio del secondo primo ministro della Malesia, ha votato nel suo collegio elettorale di Pekan. "La cosa più importante è che le persone decidano sul destino di questa nazione, e devono basarsi sui fatti", ha detto ai giornalisti il 64enne premier. Najib è sotto pressione per ottenere una vittoria sonora enfatica dopo che il governo ha perso il voto popolare per la prima volta alle ultime elezioni del 2013, e gli osservatori dicono che la sua posizione di primo ministro potrebbe essere ma rischio se le urne non daranno il risultato sperato.

La polemica sul fondo statale 1MDB ha perseguitato Najib da quando la storia è esplosa nel 2015. Miliardi di dollari sono stati presumibilmente rubati dal fondo, che è stato istituito e supervisionato da Najib. Il leader e 1MDB negano qualsiasi illecito. Ma nelle zone rurali l'aumento del costo della vita, che ha colpito duramente i malesi disagiati, è la preoccupazione principale soprattutto dopo l'introduzione di un'imposta impopolare sulle vendite nel 2015.(Segue)