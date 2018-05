Urne chiuse in Malaysia, è sfida tra premier ed ex leader... -2

Kuala Lumpur, 9 mag. - La gara dovrebbe essere all'ultimo voto. La coalizione dell'opposizione ha guadagnato terreno nelle ultime settimane, quando Mahathir, che ha governato con un pugno di ferro per 22 anni, ha fatto breccia nella base che sostiene il governo, la maggioranza musulmana. L'alta affluenza alle urne potrebbe aiutare l'opposizione, con lunghe code ai seggi elettorali in tutto il paese. La commissione elettorale ha dichiarato che l'affluenza è stata del 55% alle 13:00 locali.

"Possiamo vedere una grande differenza in termini di entusiasmo degli elettori" rispetto alle precedenti elezioni, ha detto il capo della commissione Mohamad Hashim Abdullah. Secondo Abdullah l'affluenza è balzata a causa delle previsioni di pioggia nel pomeriggio e dei messaggi sui social media che invitano le persone di votare presto per impedire che i loro nomi vengano usati per brogli elettorali. Le urne hanno chiuso alle 17:00 (le 11 italiane) con risultati attesi nella serata di oggi o nelle prime ore di domani. (Segue)