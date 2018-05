Anzaldi (Pd): Di Maio re bugiardi, aumento Iva sarà grazie a lui

Roma, 9 mag. - "Di Maio si conferma il re dei bugiardi, un vero professionista del gioco delle tre carte: quando l'Iva aumenterà al 25% a fine anno gli italiani, in particolare tutti quegli artigiani e commercianti che rischieranno di chiudere, sapranno che devono ringraziare il capo M5s". E' quanto scrive su Facebook il deputato del partito democratico, che pubblica un video con una selezione di dichiarazioni M5s delle ultime settimane.

"Per due mesi - spiega Anzaldi - lui e tutti gli esponenti M5s hanno ripetuto ossessivamente in tutte le tv che avrebbero votato la fiducia solo a un governo con di Maio premier. Ieri da Floris il leader M5s si è invece smentito da solo, dicendo che già da settimane aveva annunciato a Salvini di essere pronto a fare 'cento passi indietro'. Insomma: pubblicamente sostenevano una cosa, invece nel segreto delle trattative dicevano tutt`altro? O erano bugiardi prima, o sono bugiardi ora. Basta rivedersi cosa hanno dichiarato per settimane".