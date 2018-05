Urne chiuse in Malaysia, è sfida tra premier ed ex leader 92enne

Kuala Lumpur, 9 mag. - Urne chiuse in Malaysia per una delle elezioni più combattute del grande Paese del sudest asiatico, nelle quale si sfidano il primo ministro Najib Razak, azzoppato dagli scandali, e il suo mentore, il 92enne ex leader autoritario Mahathir Mohamad. Najib sta cercando di mantenersi in sella perpetuando un regime che ha governato la Malaysia fin dall'indipendenza nel 1957, ma la rimonta shock dell'ex leader Mahathir ha sconvolto la corsa elettorale. Infastidito da un enorme scandalo finanziario che ha offuscato l'immagine internazionale della Malaysia, Mahathir ha messo insieme un'alleanza di partiti che gli si opponevano quando era al potere e che comprende una figura simbolo dell'opposizione in carcere, Anwar Ibrahim, suo ex nemico giurato.

La coalizione di Najib, Barisan Nasional (BN), dovrebbe mantenere il potere grazie a un sistema elettorale che secondo i critici è stato pesantemente manipolato per favorire il governo, ma gli analisti prevedono che il governo perderà il voto popolare per la seconda volta consecutiva. Le elezioni malesi da tempo sono funestate da accuse di brogli e all'inizio delle votazioni sia i leader dell'opposizione che i dirigenti della BN hanno affermato che i loro telefoni erano stati bloccati da chiamate spam nel tentativo di impedire loro di comunicare con le loro squadre.

