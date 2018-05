Roma, 9 mag. - "Chi ha a cuore il Paese non gioca sulla sua pelle ma si fa carico di sostenere anche soluzioni super partes per garantire concretamente alcune scelte come il blocco dell`aumento Iva che rischia di scattare in autunno. Tutto il resto sono chiacchiere di propaganda per chi si sente già in campagna elettorale ed anzi forse non ne è mai uscito". Lo afferma il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.