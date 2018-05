Moro, M5s: celebrare la memoria non cancella anni di misteri

Roma, 9 mag. - "La morte di Aldo Moro rappresenta una profonda ferita nella Repubblica Italiana mai realmente sanata. Se da una parte si è avuto uno statista coraggioso, che interpretava la politica del suo tempo, mettendola al servizio dei cittadini, dall'altra parte abbiamo avuto una profonda coltre di misteri di Stato. Riprova di questo è la costituzione di una commissione d'inchiesta che perdura fino ad oggi dal 1979, eppure non hai mai dato risposte definitive su quali e quanti interessi diversificati vi fossero nella morte dell'esponente della Democrazia Cristiana". Lo affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli.

"Ricordare la figura di Aldo Moro significa, quindi - aggiungono - continuare ad interrogarsi, non con volontà polemica, ma con la reale intenzione di fare luce sul passato di questa Repubblica che non può omettere di fare i conti con la sua storia. Le verità sono scomode e insostenibili solo quando non sono rivelate a tutti i cittadini. Se vogliamo una reale pacificazione con la nostra storia civile e politica è quindi necessario non solo celebrare il quarantennale della morte di Aldo Moro ma di consegnare la verità all'Italia su quella terribile uccisione".