Def, Bankitalia: riforme pensioni punto forza, non indebolirle

Roma, 9 mag. - La sostenibilità del debito pubblico italiano "poggia in larga misura sulle riforme pensionistiche introdotte nell'arco degli ultimi decenni, che assicurano una dinamica degli esborsi in complesso gestibile nonostante l'invecchiamento della popolazione". Lo ha detto il vice direttore generale della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini nel corso di un'audizione sul Def, sottolineando che si tratta "di uno dei punti di forza della finanza pubblica italiana: è opportuno non indebolirlo, anche alla luce del fatto che le proiezioni più aggiornate sono oggi meno favorevoli delle precedenti".