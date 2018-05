Roma, 9 mag. - "Cercare la verità è sempre un obiettivo primario della democrazia. La verità è inseparabile dalla libertà. Alcune verità non sono ancora del tutto chiarite o sono rimaste oscure" durante il periodo del terrorismo. "Non rinunceremo a cercarle con gli strumenti della legge e con un impegno che deve essere corale". E l'impegno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo.